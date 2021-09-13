***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963372
BIST
17:181.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
17:188,4430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:189,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0451
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:18487,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,10
|Açılış
|: 487,26
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:18
|CRFSA
|42,46
|8.211.292
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.208.027
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.842.128
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.407.842
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.674.338
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.201.948
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.952.943
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,72
|50.826.763
|% -8,42
|
|DOGUB
|6,50
|17.039.585
|% -7,41
|
|SELGD
|6,74
|9.775.159
|% -6,39
|
|GARAN
|9,39
|1.224.441.935
|% -1,05
|
|SISE
|8,58
|622.986.633
|% 0,47
|
|BRLSM
|10,47
|594.474.673
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,48
|587.815.845
|% 0,00
|
|KOZAL
|102,10
|528.226.749
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,48
|587.815.845
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.224.441.935
|% -1,05
|
|SISE
|8,58
|622.986.633
|% 0,47
|
|TSKB
|1,28
|90.031.525
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,63
|346.008.421
|% -0,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4430
|% -0,15
|
|Euro
|9,9602
|9,9669
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,6362
|11,6945
|% -0,26
|
|Frank
|9,1267
|9,1817
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2427
|2,2540
|% -0,22
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|8,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|2,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-3,57
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-1,73
|
|Çeyrek
|776
|794
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,97
|