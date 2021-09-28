***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2021 09:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965447
BIST
11:101.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
11:108,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8796
En Düşük
8,8095
11:1010,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0549
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3838
En Düşük
10,2978
11:10496,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 496,71
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YEOTK
|88,55
|23.140.637
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|4.108.120
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.270.447
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.412.674
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|OYLUM
|11,52
|10.904.694
|% -9,93
|
|BIOEN
|34,40
|31.383.288
|% -8,66
|
|KTSKR
|46,60
|7.064.610
|% -7,63
|
|TSPOR
|3,30
|54.050.422
|% -5,71
|
|ADEL
|25,00
|1.141.870
|% -4,58
|
|TUPRS
|112,90
|279.383.476
|% 0,80
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|THYAO
|13,64
|272.390.029
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,33
|147.470.642
|% -1,27
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|ODAS
|1,34
|31.086.339
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8796
|% 0,71
|
|Euro
|10,3677
|10,3735
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0864
|12,1470
|% 0,38
|
|Frank
|9,5152
|9,5725
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3557
|2,3675
|% 0,52
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-8,25
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:22KIMMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 416, 686 adet işlem
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11:20AGESA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 452 adet işlem
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, DOHOL
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 97 kaybederek (% -0.57 ) 1, 214
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, RALYH, INVEO, GEDIK