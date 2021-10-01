***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 08:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965995
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
0
En Düşük
0
18:058,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,3008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05501,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8800
|8,8842
|% -0,04
|
|Euro
|10,2939
|10,3008
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9133
|11,9730
|% -0,15
|
|Frank
|9,5001
|9,5574
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3616
|2,3735
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,14
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|-0,08
|