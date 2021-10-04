***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966354
BIST
12:051.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:058,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:0510,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0463
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:05499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,63
|Açılış
|: 499,79
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.296.238
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.299.116
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.904.618
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.714.210
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.639.541
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.882.938
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,18
|153.435.708
|% -9,40
|
|EUYO
|3,24
|1.408.158
|% -3,86
|
|CRFSA
|46,60
|26.129.223
|% -3,56
|
|MAREN
|9,80
|500.852.588
|% 7,22
|
|GARAN
|9,33
|410.013.464
|% 0,54
|
|TUPRS
|115,40
|327.506.738
|% 1,67
|
|THYAO
|14,15
|311.995.322
|% 0,71
|
|SISE
|8,15
|222.269.864
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|197.277.468
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|104.605.194
|% 1,69
|
|MAREN
|9,80
|500.852.588
|% 7,22
|
|GARAN
|9,33
|410.013.464
|% 0,54
|
|KIMMR
|3,40
|120.490.373
|% -1,45
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8697
|8,8728
|% 0,20
|
|Euro
|10,3084
|10,3147
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0017
|12,0619
|% 0,35
|
|Frank
|9,5151
|9,5724
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,21
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-9,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,18
|79,18
|-0,10
|