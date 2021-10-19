***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971344
BIST
13:531.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
13:539,3120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
13:5310,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0373
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
13:53532,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,31
|Açılış
|: 532,12
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PRKAB
|18,92
|50.716.764
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.736.955
|% 9,97
|
|MERIT
|34,60
|68.396.555
|% 7,99
|
|FADE
|8,52
|51.170.734
|% 7,85
|
|KSTUR
|284,90
|693.090
|% 7,47
|
|DOKTA
|24,12
|1.269.315
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,01
|86.594.001
|% -7,30
|
|SNKRN
|27,50
|181.140
|% -6,72
|
|AKFGY
|5,60
|15.685.396
|% -4,27
|
|UZERB
|30,62
|173.779
|% -4,01
|
|GARAN
|9,03
|1.143.572.018
|% 2,61
|
|FROTO
|172,60
|638.608.225
|% 3,73
|
|THYAO
|14,39
|602.288.135
|% -1,24
|
|KRDMD
|7,25
|507.960.939
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,92
|393.834.417
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|393.834.417
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|380.043.245
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.143.572.018
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,25
|507.960.939
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,19
|292.792.977
|% 2,17
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3078
|9,3120
|% -0,20
|
|Euro
|10,8553
|10,8880
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,8351
|12,8995
|% 0,43
|
|Frank
|10,0914
|10,1522
|% 0,26
|
|Riyal
|2,4748
|2,4872
|% -0,27
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,60
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|20,74
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|10,03
|
|Çeyrek
|850
|869
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,13
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,64
|