***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971345
BIST
16:121.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:129,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1210,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:12534,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,64
|Açılış
|: 534,44
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3139
|9,3185
|% -0,13
|
|Euro
|10,8493
|10,8570
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,8319
|12,8962
|% 0,41
|
|Frank
|10,0940
|10,1548
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4778
|2,4902
|% -0,15
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|