***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971347
BIST
15:221.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:229,3190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:2210,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:22533,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,63
|Açılış
|: 533,44
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FADE
|8,69
|67.528.055
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.132.304
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.992.591
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|75.293.824
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,98
|114.548.155
|% -7,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|59.687.161
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,62
|38.383.441
|% -4,81
|
|GARAN
|9,02
|1.317.111.259
|% 2,50
|
|THYAO
|14,37
|715.480.351
|% -1,37
|
|FROTO
|171,60
|711.335.454
|% 3,12
|
|KRDMD
|7,25
|556.927.288
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|460.612.740
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,93
|423.115.489
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,41
|460.612.740
|% 2,55
|
|GARAN
|9,02
|1.317.111.259
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,25
|556.927.288
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|380.724.562
|% 2,56
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3151
|9,3190
|% -0,13
|
|Euro
|10,8532
|10,8597
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,8400
|12,9044
|% 0,47
|
|Frank
|10,0865
|10,1473
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4751
|2,4875
|% -0,26
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,10
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.526
|3.580
|26,00
|
|Tam
|3.511
|3.599
|26,72
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|12,92
|
|Çeyrek
|851
|871
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,18
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|0,60
|