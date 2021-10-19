***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971349
BIST
13:501.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
13:509,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0211
|Açılış
|: 9,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
13:5010,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
13:50532,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,31
|Açılış
|: 532,12
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler13:50
|PRKAB
|18,92
|50.716.764
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.725.531
|% 9,97
|
|MERIT
|34,74
|67.659.757
|% 8,43
|
|FADE
|8,53
|50.488.750
|% 7,97
|
|KSTUR
|284,90
|693.090
|% 7,47
|
|DOKTA
|24,12
|1.269.315
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,98
|85.935.267
|% -7,61
|
|SNKRN
|27,50
|181.140
|% -6,72
|
|AKFGY
|5,60
|15.581.830
|% -4,27
|
|UZERB
|30,62
|173.779
|% -4,01
|
|GARAN
|9,03
|1.138.433.974
|% 2,61
|
|FROTO
|172,40
|636.626.928
|% 3,61
|
|THYAO
|14,39
|600.493.284
|% -1,24
|
|KRDMD
|7,25
|507.942.925
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,93
|393.819.693
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,93
|393.819.693
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|379.609.730
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.138.433.974
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,25
|507.942.925
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,19
|292.771.552
|% 2,17
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3032
|9,3097
|% -0,23
|
|Euro
|10,8564
|10,8619
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,8264
|12,8907
|% 0,37
|
|Frank
|10,0884
|10,1492
|% 0,23
|
|Riyal
|2,4742
|2,4866
|% -0,29
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,58
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.506
|3.594
|21,38
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|10,34
|
|Çeyrek
|850
|869
|5,17
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,11
|0,14
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,67
|