***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971352
BIST
16:141.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:149,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0163
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1410,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:14533,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,87
|Açılış
|: 533,68
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3127
|9,3145
|% -0,17
|
|Euro
|10,8478
|10,8581
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,8319
|12,8962
|% 0,41
|
|Frank
|10,0940
|10,1548
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4778
|2,4902
|% -0,15
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,19
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.533
|3.587
|33,00
|
|Tam
|3.518
|3.606
|33,64
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|16,27
|
|Çeyrek
|853
|872
|8,14
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|0,24
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem
-
16:22VAKFN
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 759, 037 adet işlem
-
16:21GWIND
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 949, 179 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, YKBNK