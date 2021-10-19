***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971353
BIST
13:491.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.435
En Düşük
1.424
13:499,3132
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,3743
En Düşük
9,2669
13:4910,8669
En Yüksek
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|: 0,15%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,9317
En Düşük
10,7921
13:49531,90
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
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535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PRKAB
|18,92
|50.716.764
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.699.419
|% 9,97
|
|MERIT
|34,80
|67.588.417
|% 8,61
|
|FADE
|8,55
|50.173.872
|% 8,23
|
|KSTUR
|284,90
|693.090
|% 7,47
|
|DOKTA
|24,12
|1.269.315
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,97
|85.819.690
|% -7,72
|
|SNKRN
|27,50
|181.140
|% -6,72
|
|AKFGY
|5,60
|15.553.270
|% -4,27
|
|UZERB
|30,62
|173.779
|% -4,01
|
|GARAN
|9,04
|1.128.676.003
|% 2,73
|
|FROTO
|172,40
|635.300.280
|% 3,61
|
|THYAO
|14,37
|597.790.283
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,25
|507.905.309
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,92
|393.760.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|393.760.257
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|379.234.870
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.128.676.003
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,25
|507.905.309
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,20
|292.729.719
|% 2,36
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3078
|9,3132
|% -0,19
|
|Euro
|10,8602
|10,8669
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,8233
|12,8876
|% 0,34
|
|Frank
|10,0856
|10,1464
|% 0,20
|
|Riyal
|2,4735
|2,4859
|% -0,32
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.778
|12,44
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|20,71
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|10,02
|
|Çeyrek
|850
|869
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,14
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,58
|