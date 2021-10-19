***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971359
BIST
13:501.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.435
En Düşük
1.424
13:509,3093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
13:5010,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
13:50532,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,31
|Açılış
|: 532,12
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler13:48
|PRKAB
|18,92
|50.716.764
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.670.043
|% 9,97
|
|MERIT
|34,72
|67.475.945
|% 8,36
|
|FADE
|8,55
|49.129.822
|% 8,23
|
|EUYO
|4,63
|17.962.283
|% 7,67
|
|DOKTA
|24,12
|1.269.315
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,95
|85.725.676
|% -7,92
|
|SNKRN
|27,50
|181.140
|% -6,72
|
|AKFGY
|5,60
|15.533.472
|% -4,27
|
|UZERB
|30,62
|173.779
|% -4,01
|
|GARAN
|9,03
|1.106.907.505
|% 2,61
|
|FROTO
|172,20
|634.754.748
|% 3,49
|
|THYAO
|14,37
|593.624.868
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,25
|507.477.913
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,92
|393.759.442
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|393.759.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|368.916.588
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.106.907.505
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,25
|507.477.913
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,20
|286.799.526
|% 2,36
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3083
|9,3119
|% -0,20
|
|Euro
|10,8621
|10,8673
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,8248
|12,8892
|% 0,35
|
|Frank
|10,0831
|10,1439
|% 0,18
|
|Riyal
|2,4737
|2,4861
|% -0,31
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,60
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|20,74
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|10,03
|
|Çeyrek
|850
|869
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,13
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,64
|