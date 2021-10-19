***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971363
BIST
14:061.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
14:069,3136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
14:0610,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
14:06532,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,19
|Açılış
|: 532,00
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PRKAB
|18,92
|50.983.612
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.791.072
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|FADE
|8,60
|55.716.239
|% 8,86
|
|GARFA
|14,38
|608.471
|% 8,53
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|CEOEM
|9,15
|92.309.650
|% -5,86
|
|AKFGY
|5,62
|17.042.515
|% -3,93
|
|FLAP
|2,47
|44.943.652
|% -3,89
|
|GARAN
|9,02
|1.171.828.558
|% 2,50
|
|FROTO
|171,00
|661.036.428
|% 2,76
|
|THYAO
|14,38
|616.006.246
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,25
|508.902.411
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|401.999.704
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|394.577.553
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|401.999.704
|% 2,98
|
|GARAN
|9,02
|1.171.828.558
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,25
|508.902.411
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,19
|301.463.803
|% 2,17
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3086
|9,3136
|% -0,18
|
|Euro
|10,8571
|10,8672
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,8370
|12,9013
|% 0,45
|
|Frank
|10,0941
|10,1549
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4754
|2,4878
|% -0,24
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,07
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.508
|3.596
|23,45
|
|Yarım
|1.695
|1.739
|11,34
|
|Çeyrek
|850
|870
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|0,15
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|0,73
|