***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971364
BIST
16:151.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:159,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1510,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:15532,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,17
|Açılış
|: 532,97
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FADE
|8,69
|67.919.348
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.222.742
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.302.773
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,07
|32.524.979
|% 9,36
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,94
|118.405.978
|% -8,02
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.837.644
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,67
|43.420.893
|% -4,52
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|THYAO
|14,37
|808.871.739
|% -1,37
|
|FROTO
|171,30
|745.977.772
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.963.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.492.532
|% 2,56
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3160
|9,3215
|% -0,10
|
|Euro
|10,8510
|10,8603
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,8263
|12,8906
|% 0,37
|
|Frank
|10,0898
|10,1505
|% 0,24
|
|Riyal
|2,4774
|2,4899
|% -0,16
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|16,00
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.510
|3.598
|25,38
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|12,28
|
|Çeyrek
|851
|870
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|0,17
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30AGHOL
Yüzde 4.84 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 298 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 0.98 ) 1, 538
-
16:29XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 11, 311.00 milyon TL de
-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem