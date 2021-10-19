***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971354
BIST
16:161.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,51
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:169,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1610,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:16532,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,17
|Açılış
|: 532,97
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PRKAB
|18,92
|51.222.742
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.275.840
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.856.967
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.799.844
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.387.790
|% -4,58
|
|GARAN
|9,00
|1.391.297.399
|% 2,27
|
|THYAO
|14,38
|807.822.968
|% -1,30
|
|FROTO
|171,30
|745.881.813
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,23
|575.724.785
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,41
|462.754.751
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.935.792
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.754.751
|% 2,55
|
|GARAN
|9,00
|1.391.297.399
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,23
|575.724.785
|% 0,42
|
|AKBNK
|5,20
|411.345.216
|% 2,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3160
|9,3215
|% -0,10
|
|Euro
|10,8510
|10,8603
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,8285
|12,8928
|% 0,38
|
|Frank
|10,0920
|10,1528
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4776
|2,4900
|% -0,16
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,68
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.533
|3.587
|33,00
|
|Tam
|3.518
|3.606
|33,64
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|16,27
|
|Çeyrek
|853
|872
|8,14
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,23
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,23
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem
-
16:22VAKFN
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 759, 037 adet işlem
-
16:21GWIND
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 949, 179 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, YKBNK