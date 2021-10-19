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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

19.10.2021 11:01



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971355


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Yarım 1.700 1.744 16,27  
Çeyrek 853 872 8,14  
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Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,23  
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