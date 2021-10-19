***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 11:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971362
BIST
17:311.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:319,3170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:3110,8493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:31531,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,20
|Açılış
|: 531,01
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PRKAB
|18,92
|51.491.500
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.903.109
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,02
|10.747.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|32,64
|5.061.494
|% 9,97
|
|DMSAS
|7,34
|29.794.452
|% 9,72
|
|CEOEM
|8,75
|134.452.181
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|FLAP
|2,40
|64.886.927
|% -6,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,60
|26.017.432
|% -4,27
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|THYAO
|14,39
|933.472.120
|% -1,24
|
|FROTO
|170,60
|837.185.062
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,93
|462.226.021
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,22
|454.762.662
|% 2,76
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3152
|9,3170
|% -0,15
|
|Euro
|10,8424
|10,8493
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,8221
|12,8864
|% 0,33
|
|Frank
|10,0854
|10,1462
|% 0,20
|
|Riyal
|2,4767
|2,4891
|% -0,19
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|6,40
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,23
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,08
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 6 artarak (% 0.96 ) 1, 538
-
17:44XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 13, 185.00 milyon TL de
-
17:43KZBGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 589 adet işlem
-
17:42DOBUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 32.64 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 540 adet işlem
-
17:41KRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 705, 141 adet işlem