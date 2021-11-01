***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2021 09:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973327
BIST
09:551.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.524
En Düşük
1.522
09:559,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0546
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
09:5511,0229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0910
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
09:55546,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,48
|Açılış
|: 546,55
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,66
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ZRGYO
|2,20
|1.124.867
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|9.154.924
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|1.099.686
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|22.637.465
|% 9,94
|
|ANELE
|2,39
|142.389
|% 6,94
|
|EGSER
|14,92
|1.255.220
|% -5,87
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|RHEAG
|2,17
|78.697
|% -5,65
|
|BJKAS
|5,94
|2.397.331
|% -4,81
|
|FENER
|29,44
|977.231
|% -3,79
|
|SASA
|31,04
|286.688.664
|% 0,00
|
|PETKM
|6,53
|98.168.941
|% 0,00
|
|SARKY
|18,62
|88.571.489
|% 0,76
|
|PGSUS
|79,65
|61.573.157
|% 0,00
|
|SAHOL
|11,12
|49.139.471
|% 0,00
|
|PETKM
|6,53
|98.168.941
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,62
|19.642.285
|% 0,00
|
|SASA
|31,04
|286.688.664
|% 0,00
|
|HEDEF
|3,43
|22.637.465
|% 9,94
|
|YKBNK
|2,77
|14.610.193
|% 1,47
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5301
|9,5350
|% -0,57
|
|Euro
|11,0125
|11,0229
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,9894
|13,0545
|% -0,68
|
|Frank
|10,3571
|10,4195
|% -0,68
|
|Riyal
|2,5340
|2,5467
|% -0,58
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,28
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,43
|83,43
|-0,29
|