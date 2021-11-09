***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2021 09:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Meni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976128
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
0
En Düşük
0
18:059,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
18:0511,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0724
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,54
|Açılış
|: 570,16
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 78,90
|
|SISE
|8,97
|849.120.153
|% 0,00
|
|POLHO
|2,82
|24.243.386
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|179.671.128
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,03
|358.925
|% 0,00
|
|INVEO
|29,26
|30.747.608
|% -7,41
|
|OTKAR
|335,60
|96.806.919
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,40
|181.922.236
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,18
|93.795.374
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7199
|9,7289
|% 0,53
|
|Euro
|11,2843
|11,2948
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,1510
|13,2170
|% 0,46
|
|Frank
|10,6147
|10,6787
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5838
|2,5968
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,50
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem