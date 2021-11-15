***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977770
BIST
17:411.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,25
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:4110,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0490
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:4111,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:41601,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,54
|Açılış
|: 601,51
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.187.826
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.720.093
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.706.588
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.368.728
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.915.507
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.885.186
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,87
|143.909.182
|% -7,99
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|BASGZ
|14,55
|770.091.063
|% -6,55
|
|HALKB
|5,00
|1.090.690.647
|% 9,17
|
|TSPOR
|7,73
|852.542.261
|% 9,18
|
|BASGZ
|14,55
|770.091.063
|% -6,55
|
|KOZAL
|120,40
|765.337.902
|% 4,42
|
|VAKBN
|4,04
|750.195.178
|% 9,78
|
|ADESE
|1,10
|660.885.186
|% -9,84
|
|EKGYO
|2,17
|585.985.233
|% 5,34
|
|HALKB
|5,00
|1.090.690.647
|% 9,17
|
|ODAS
|1,56
|320.862.137
|% 1,30
|
|ALBRK
|2,15
|129.288.113
|% 6,44
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0453
|10,0486
|% 0,49
|
|Euro
|11,4967
|11,5035
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,4457
|13,5131
|% 0,48
|
|Frank
|10,8674
|10,9328
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6704
|2,6838
|% 0,46
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,64
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,90
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR
-
17:53
HALKB, Z30EA, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında