***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977775
BIST
16:241.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 63,49
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:2410,0231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0235
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:2411,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0237
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:24601,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,04
|Açılış
|: 601,02
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.000.014
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.595.626
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|916.006.073
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.889.431
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|649.511.371
|% -9,84
|
|PENTA
|176,90
|25.694.482
|% -9,42
|
|VAKFN
|5,93
|138.092.843
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,52
|2.941.785.608
|% -1,68
|
|PETKM
|7,90
|1.665.730.622
|% 3,27
|
|KRDMD
|7,72
|1.227.026.842
|% 2,80
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.000.014
|% 9,94
|
|SISE
|9,93
|1.167.949.369
|% 3,87
|
|ADESE
|1,10
|649.511.371
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|792.208.130
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|550.493.200
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.118.586
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|483.959.032
|% 4,37
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0196
|10,0231
|% 0,24
|
|Euro
|11,4705
|11,4762
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,4205
|13,4878
|% 0,30
|
|Frank
|10,8413
|10,9066
|% 0,21
|
|Riyal
|2,6632
|2,6765
|% 0,18
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 65 artarak (% 4.26 ) 1, 510
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, YKBNK, GOZDE, ISCTR, GARAN, VAKBN, DOBUR, AKBNK
-
16:38
DIRIT, TSPOR, YKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
DOGUB, EDIP, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 167 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem