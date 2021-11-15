***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977778
BIST
17:261.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 63,43
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2610,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0491
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:2611,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0481
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:26601,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,45
|Açılış
|: 601,70
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.102.434
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.517.810
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.108.875
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.706.656
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,92
|41.053.896
|% -8,32
|
|VAKFN
|5,90
|141.752.273
|% -7,52
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,70
|3.335.254.848
|% -0,67
|
|PETKM
|7,91
|1.873.680.748
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,73
|1.371.278.695
|% 2,93
|
|SISE
|9,96
|1.286.574.035
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|802.323.615
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|560.377.233
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.121.621
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|567.633.649
|% 5,83
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0439
|10,0487
|% 0,49
|
|Euro
|11,4934
|11,5006
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,4361
|13,5035
|% 0,41
|
|Frank
|10,8575
|10,9229
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6674
|2,6808
|% 0,34
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,03
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,01
|