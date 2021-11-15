***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977783
BIST
16:271.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 64,44
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:2710,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0247
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:2711,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0244
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:27601,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,45
|Açılış
|: 601,42
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.011.522
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.599.964
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|916.121.136
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.919.031
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|649.737.378
|% -9,84
|
|PENTA
|179,50
|26.136.919
|% -8,09
|
|VAKFN
|5,93
|138.246.276
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,62
|2.994.373.352
|% -1,12
|
|PETKM
|7,90
|1.684.548.297
|% 3,27
|
|KRDMD
|7,73
|1.239.662.682
|% 2,93
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.011.522
|% 9,94
|
|SISE
|9,93
|1.169.428.673
|% 3,87
|
|ADESE
|1,10
|649.737.378
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|793.314.818
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|550.869.324
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.147.601
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|484.567.982
|% 4,85
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0193
|10,0243
|% 0,25
|
|Euro
|11,4687
|11,4769
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,4183
|13,4856
|% 0,28
|
|Frank
|10,8414
|10,9067
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6630
|2,6764
|% 0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-1,62
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.975
|4.035
|13,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,50
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,57
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,74
|