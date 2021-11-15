***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977791
BIST
17:201.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,15
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2010,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0419
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:2011,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0366
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:20601,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,48
|Açılış
|: 601,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.407.716
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.070.883
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.456.031
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.076.057
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.169.301
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.582.462
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,91
|141.259.333
|% -7,37
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|OYLUM
|9,08
|40.552.844
|% -6,68
|
|THYAO
|17,65
|3.312.612.020
|% -0,95
|
|PETKM
|7,91
|1.862.853.796
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,75
|1.363.892.365
|% 3,20
|
|SISE
|9,93
|1.281.012.820
|% 3,87
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.407.716
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.582.462
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|801.647.320
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|557.980.458
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.095.853
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|563.077.900
|% 5,34
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0367
|10,0415
|% 0,42
|
|Euro
|11,4819
|11,4891
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,4306
|13,4979
|% 0,37
|
|Frank
|10,8579
|10,9233
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6674
|2,6808
|% 0,34
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,03
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,01
|