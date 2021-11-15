***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977769
BIST
17:461.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,87
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:4610,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0475
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:4611,5025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0500
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:46601,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,68
|Açılış
|: 601,66
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:46
|GARFA
|13,80
|7.380.431
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.238.519
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.889.431
|% 9,93
|
|PRKAB
|39,00
|230.658.369
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|32.923.067
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.944.670
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,87
|144.534.002
|% -7,99
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|BASGZ
|14,54
|775.035.794
|% -6,62
|
|THYAO
|17,64
|3.411.716.619
|% -1,01
|
|PETKM
|7,95
|2.050.895.127
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,72
|1.410.988.020
|% 2,80
|
|SISE
|9,93
|1.314.533.508
|% 3,87
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.238.519
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|660.944.670
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|593.676.187
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|809.907.889
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.316.003
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|588.175.975
|% 5,34
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0436
|10,0471
|% 0,48
|
|Euro
|11,4887
|11,5025
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,4598
|13,5273
|% 0,59
|
|Frank
|10,8791
|10,9447
|% 0,56
|
|Riyal
|2,6730
|2,6865
|% 0,56
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR