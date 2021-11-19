***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.11.2021 10:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978641
BIST
13:011.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
13:0111,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0521
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
13:0112,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0342
|Açılış
|: 12,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:01664,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,78
|Açılış
|: 664,28
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:01
|DURDO
|15,84
|21.820.485
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.707.933
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|19.105.444
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.964.401
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|94.113.700
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,02
|308.339.529
|% -9,61
|
|CASA
|110,90
|217.816
|% -6,02
|
|DOCO
|972,30
|24.671.789
|% -4,26
|
|MERIT
|27,18
|8.659.408
|% -3,82
|
|KRDMD
|8,32
|1.411.687.091
|% 6,12
|
|THYAO
|17,58
|870.187.272
|% -2,33
|
|GARAN
|12,24
|846.902.697
|% 0,00
|
|SISE
|11,15
|682.667.835
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,55
|644.459.294
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|644.459.294
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,32
|1.411.687.091
|% 6,12
|
|EKGYO
|2,20
|201.587.624
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,05
|273.214.658
|% 3,74
|
|TSKB
|1,56
|140.843.824
|% -1,27
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0818
|11,0881
|% 0,47
|
|Euro
|12,5182
|12,5304
|% -0,27
|
|Sterlin
|14,8559
|14,9304
|% -0,01
|
|Frank
|11,9379
|12,0098
|% 0,46
|
|Riyal
|2,9496
|2,9644
|% 0,52
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,76
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,53
|
|Yarım
|2.113
|2.168
|-1,23
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|-0,89
|