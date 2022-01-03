***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 17:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988141
BIST
10:061.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,11
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.952
En Düşük
1.940
10:0613,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1813
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:0615,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2336
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:06768,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,05
|Açılış
|: 768,05
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:04
|CRFSA
|46,22
|3.096.832
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|MARKA
|4,90
|1.623.358
|% 5,83
|
|GUBRF
|82,20
|48.064.946
|% 5,66
|
|BAGFS
|16,94
|9.457.013
|% -4,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|EDATA
|18,59
|252.391
|% -2,92
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|EREGL
|29,44
|121.785.183
|% 0,68
|
|SISE
|14,14
|105.571.580
|% 2,02
|
|THYAO
|21,82
|93.592.695
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,60
|80.446.247
|% 1,48
|
|GARAN
|11,47
|69.113.482
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,25
|51.913.118
|% 0,90
|
|TSPOR
|7,01
|65.121.317
|% 5,26
|
|KRDMD
|9,60
|80.446.247
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,47
|27.376.238
|% 0,29
|
|SISE
|14,14
|105.571.580
|% 2,02
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2405
|13,2428
|% 1,34
|
|Euro
|14,9489
|15,0082
|% 1,39
|
|Sterlin
|17,7541
|17,8431
|% 0,90
|
|Frank
|14,3403
|14,4267
|% 1,00
|
|Riyal
|3,5111
|3,5287
|% 0,94
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,60
|
|Altın Gr.
|768
|768
|9,05
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,05
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|-0,02
|