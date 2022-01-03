***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 17:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988162
BIST
10:071.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 25,87
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.940
10:0713,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1745
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:0715,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2313
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:07766,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 7,50
|Açılış
|: 766,49
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:05
|CRFSA
|46,22
|3.011.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|KRSTL
|3,02
|7.029.722
|% 7,09
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|MARKA
|4,90
|1.623.358
|% 5,83
|
|BAGFS
|17,00
|4.907.928
|% -3,95
|
|KUYAS
|5,38
|1.222.263
|% -3,76
|
|PRKAB
|64,40
|9.219.309
|% -3,23
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|SISE
|14,21
|60.351.329
|% 2,53
|
|EREGL
|29,50
|55.522.630
|% 0,89
|
|GARAN
|11,48
|48.286.937
|% 0,17
|
|THYAO
|21,78
|42.480.487
|% -0,27
|
|KRDMD
|9,61
|30.028.815
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,25
|13.434.750
|% 0,90
|
|SISE
|14,21
|60.351.329
|% 2,53
|
|GARAN
|11,48
|48.286.937
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,46
|14.101.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|4.141.329
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2477
|13,2496
|% 1,39
|
|Euro
|14,9464
|15,0354
|% 1,58
|
|Sterlin
|17,8035
|17,8927
|% 1,18
|
|Frank
|14,3820
|14,4687
|% 1,30
|
|Riyal
|3,5208
|3,5384
|% 1,22
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,08
|