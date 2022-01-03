***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 18:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988209
BIST
10:071.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 25,87
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.940
10:0713,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1745
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:0715,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2313
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:07766,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 7,50
|Açılış
|: 766,49
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:07
|CRFSA
|46,22
|3.096.832
|% 10,00
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|MARKA
|4,90
|1.623.358
|% 5,83
|
|RODRG
|17,90
|135.700
|% 4,92
|
|ROYAL
|3,70
|60.684
|% 4,23
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|EDATA
|18,59
|252.391
|% -2,92
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|KUYAS
|5,45
|2.368.105
|% -2,50
|
|MEDTR
|49,42
|1.356.627
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,25
|51.913.118
|% 0,90
|
|PGSUS
|91,80
|14.271.692
|% 2,23
|
|KIMMR
|3,16
|8.323.089
|% 0,64
|
|ISDMR
|24,28
|7.871.628
|% 1,25
|
|ODAS
|1,39
|6.808.932
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|51.913.118
|% 0,90
|
|ODAS
|1,39
|6.808.932
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|2.908.569
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,16
|8.323.089
|% 0,64
|
|IHLGM
|0,81
|1.260.865
|% -1,22
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2412
|13,2428
|% 1,34
|
|Euro
|14,9603
|15,0331
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,7541
|17,8431
|% 0,90
|
|Frank
|14,3403
|14,4267
|% 1,00
|
|Riyal
|3,5111
|3,5287
|% 0,94
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,84
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,11
|