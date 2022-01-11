***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 11:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992695
BIST
12:512.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,40
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:5113,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:5115,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:51804,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,40
|Açılış
|: 804,75
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:51
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|25.333.728
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|ORCAY
|35,96
|10.596.539
|% 8,97
|
|KAPLM
|30,60
|14.324.445
|% 7,97
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,96
|51.090.314
|% -6,28
|
|IHAAS
|9,72
|1.673.331
|% -4,71
|
|HUBVC
|10,31
|14.141.203
|% -4,00
|
|TSPOR
|6,77
|148.287.310
|% -3,56
|
|KRDMD
|12,36
|3.056.620.068
|% 7,01
|
|THYAO
|26,88
|2.437.155.025
|% 0,67
|
|EREGL
|30,82
|1.857.565.834
|% 1,05
|
|GARAN
|11,72
|804.042.414
|% -0,17
|
|SISE
|14,90
|783.190.683
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,36
|3.056.620.068
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,71
|546.611.331
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,38
|336.390.073
|% -1,65
|
|THYAO
|26,88
|2.437.155.025
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,09
|272.650.080
|% 0,00
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8065
|13,8115
|% -0,07
|
|Euro
|15,6515
|15,6926
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7981
|18,8923
|% 0,47
|
|Frank
|14,9042
|14,9940
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% 0,25
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|6,57
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,40
|
|Cumhuriyet
|5.346
|5.427
|36,00
|
|Tam
|5.317
|5.452
|32,73
|
|Yarım
|2.570
|2.637
|15,83
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|1,26
|