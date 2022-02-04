***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.02.2022 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999420
BIST
17:501.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,12
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
17:5013,5460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0237
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
17:5015,4867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0426
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4643
17:50786,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,72
|Açılış
|: 786,13
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler17:48
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.518.834
|% 9,99
|
|HURGZ
|2,21
|58.870.585
|% 9,95
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.323.593
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|PARSN
|36,90
|158.809.651
|% -6,30
|
|ISMEN
|18,75
|90.071.328
|% -6,20
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|THYAO
|26,80
|2.325.463.562
|% -0,81
|
|YKBNK
|4,06
|1.835.684.158
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,10
|1.348.834.815
|% -1,16
|
|SASA
|47,06
|849.272.215
|% 1,51
|
|TOASO
|82,35
|815.719.626
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,06
|1.835.684.158
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,34
|330.733.827
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,10
|1.348.834.815
|% -1,16
|
|TSKB
|1,52
|164.539.801
|% -2,56
|
|ODAS
|1,31
|136.949.414
|% -1,50
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5354
|13,5479
|% -0,16
|
|Euro
|15,4683
|15,4791
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,2665
|18,3581
|% -0,64
|
|Frank
|14,5936
|14,6816
|% -0,48
|
|Riyal
|3,5987
|3,6167
|% -0,19
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,73
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|1,64
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem