***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.02.2022 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000806
BIST
17:452.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,98
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:4513,5077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0074
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:4515,3966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0680
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:45794,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,89
|Açılış
|: 794,74
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GMTAS
|2,78
|9.086.353
|% 9,88
|
|MOBTL
|1,93
|250.132.822
|% 9,66
|
|ELITE
|18,72
|81.213.914
|% 3,20
|
|DGNMO
|2,12
|60.983.481
|% 2,42
|
|OTTO
|32,50
|380.851
|% 1,44
|
|MIATK
|35,54
|38.166.777
|% -2,74
|
|PCILT
|13,48
|20.419.945
|% -1,25
|
|PSGYO
|19,22
|68.724.869
|% 0,63
|
|ISSEN
|17,77
|26.486.599
|% 0,97
|
|KONKA
|8,13
|19.540.428
|% 0,99
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4890
|13,5064
|% -0,06
|
|Euro
|15,3739
|15,3896
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,2862
|18,3779
|% 0,13
|
|Frank
|14,5190
|14,6065
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5904
|3,6084
|% -0,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|5,17
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,10
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,37
|92,37
|0,96
|
Seans Raporu
17:43
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