***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.02.2022 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000808
BIST
14:592.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,83
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
14:5913,5244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0167
|Açılış
|: 13,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
14:5915,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
14:59797,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,12
|Açılış
|: 797,00
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PKENT
|594,40
|6.104.488
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|20.592.704
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.610.743
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.374.178
|% 9,95
|
|ETYAT
|4,29
|7.121.813
|% 9,72
|
|ORCAY
|33,84
|310.963.573
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|ULAS
|3,37
|2.468.934
|% -6,13
|
|DZGYO
|2,76
|12.483.863
|% -6,12
|
|THYAO
|29,82
|2.492.547.570
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,11
|1.204.594.860
|% 0,25
|
|EREGL
|29,76
|1.133.586.115
|% 0,54
|
|SISE
|14,09
|1.044.615.964
|% -1,19
|
|YKBNK
|4,13
|722.122.299
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,13
|722.122.299
|% 0,49
|
|KRDMD
|12,11
|1.204.594.860
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,34
|220.725.541
|% 0,00
|
|THYAO
|29,82
|2.492.547.570
|% -0,07
|
|MOBTL
|1,94
|155.326.701
|% 4,86
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5205
|13,5240
|% -0,13
|
|Euro
|15,4704
|15,4835
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,2970
|18,3887
|% 0,13
|
|Frank
|14,5639
|14,6516
|% -0,20
|
|Riyal
|3,5944
|3,6124
|% -0,11
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-0,69
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-5,00
|
|Tam
|5.275
|5.406
|-6,43
|
|Yarım
|2.549
|2.615
|-3,11
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,51
|
Seans Raporu
14:58
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15:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, SANEL, ORCAY