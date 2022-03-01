***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.03.2022 11:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005679
BIST
10:551.975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 29,03
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.983
En Düşük
1.969
10:5513,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0563
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9065
En Düşük
13,7651
10:5515,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
10:55852,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,66
|Açılış
|: 852,24
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
853,03
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:55
|HUBVC
|9,13
|2.825.817
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|21.770.578
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|EDATA
|23,94
|13.045.870
|% 8,33
|
|KARYE
|17,39
|26.636.081
|% -9,38
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|UZERB
|44,50
|35.467
|% -3,01
|
|THYAO
|26,04
|702.169.434
|% 1,64
|
|EREGL
|31,96
|621.769.484
|% 2,83
|
|GARAN
|11,37
|493.222.590
|% 2,62
|
|ASELS
|22,82
|444.524.806
|% 2,61
|
|KRDMD
|11,98
|376.413.590
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,64
|208.802.567
|% 1,68
|
|HUNER
|3,04
|146.424.334
|% 7,04
|
|GARAN
|11,37
|493.222.590
|% 2,62
|
|KRDMD
|11,98
|376.413.590
|% 2,13
|
|KLGYO
|0,90
|26.431.263
|% 4,65
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8758
|13,9009
|% 0,41
|
|Euro
|15,5941
|15,6429
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,6050
|18,6983
|% 0,39
|
|Frank
|15,1199
|15,2110
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6934
|3,7119
|% 0,29
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-0,96
|
|Altın Gr.
|852
|852
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,53
|
Seans Raporu
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