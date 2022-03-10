***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008974
BIST
11:292.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,70
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:2914,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0979
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:2916,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1181
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:29941,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,95
|Açılış
|: 941,58
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:27
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|RALYH
|9,14
|39.844.157
|% 9,99
|
|GZNMI
|18,63
|2.637.002
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|915.725
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|1.571.275
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,60
|109.654.642
|% -7,09
|
|AVOD
|1,77
|16.912.438
|% -6,35
|
|POLTK
|527,90
|714.994
|% -4,11
|
|SKTAS
|3,19
|5.862.955
|% -3,04
|
|ULUUN
|8,96
|71.187.041
|% -2,82
|
|KRDMD
|14,85
|1.407.276.735
|% 3,63
|
|THYAO
|26,46
|1.257.776.680
|% 1,22
|
|SASA
|55,35
|1.180.387.968
|% -0,81
|
|EREGL
|34,42
|711.148.153
|% 1,65
|
|TUPRS
|200,40
|554.686.322
|% 2,24
|
|KRDMD
|14,85
|1.407.276.735
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,18
|129.404.653
|% 0,00
|
|PETKM
|8,18
|457.934.473
|% 1,61
|
|ODAS
|1,48
|81.362.316
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,76
|197.097.345
|% 0,53
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7353
|14,7484
|% 0,68
|
|Euro
|16,3437
|16,3772
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,3520
|19,4490
|% 0,58
|
|Frank
|15,8300
|15,9254
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,71
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-6,60
|
|Altın Gr.
|939
|939
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,01
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,29
|
Seans Raporu
11:27
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11:42ISKPL
Yüzde 5.12 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 500, 647 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 55 artarak (% 0.50 ) 2, 301
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, KRDMD
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11:41
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISGYO, AKPAZ
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11:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SASA