***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023701
BIST
10:232.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,06
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2314,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2315,8229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0108
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8003
10:23903,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,36
|Açılış
|: 903,29
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:23
|ACSEL
|43,12
|24.888.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,93
|6.192.168
|% 7,59
|
|EUHOL
|2,83
|1.813.204
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|LIDFA
|6,12
|4.540.696
|% -3,62
|
|ATLAS
|1,36
|820.209
|% -3,55
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|SMRTG
|18,84
|31.710.733
|% 1,07
|
|BASGZ
|18,48
|30.230.233
|% 0,49
|
|ISDMR
|27,22
|23.666.182
|% 3,66
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|CONSE
|4,18
|10.623.116
|% 1,46
|
|BIOEN
|5,74
|12.988.756
|% 3,99
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7872
|14,7911
|% 0,16
|
|Euro
|15,8083
|15,8229
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,7435
|18,8375
|% -0,17
|
|Frank
|15,3441
|15,4365
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,96
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,58
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38KRDMA
Yüzde 4.49 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 648, 442 adet işlem
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10:37AYGAZ
Yüzde 4.88 oranında artışla 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 497 adet işlem
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10:35XU100
Endeks 2, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 6, 042.00 milyon TL de
-
10:34KRDMA
Yüzde 4.57 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 947 adet işlem
-
10:33KAPLM
Yüzde 5.42 oranında artışla 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 090 adet işlem