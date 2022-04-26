***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023705
BIST
10:422.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.498
10:4214,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:4215,7999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0338
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7959
10:42902,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 902,47
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ACSEL
|43,12
|25.801.649
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|DAGI
|4,30
|48.161.723
|% 8,59
|
|KLSYN
|2,31
|36.015.418
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,83
|2.307.588
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|9.919.001
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|10.527.127
|% -2,92
|
|IHAAS
|20,56
|1.810.477
|% -2,65
|
|THYAO
|40,98
|1.551.410.317
|% 3,48
|
|KRDMD
|15,51
|781.599.597
|% 2,99
|
|TUPRS
|254,50
|574.542.242
|% -1,89
|
|KONTR
|157,00
|526.050.198
|% 0,71
|
|SISE
|18,13
|492.539.736
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,78
|185.945.194
|% 0,72
|
|ODAS
|2,51
|147.527.746
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,51
|781.599.597
|% 2,99
|
|YKBNK
|5,17
|254.888.604
|% 0,78
|
|THYAO
|40,98
|1.551.410.317
|% 3,48
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7873
|14,7939
|% 0,18
|
|Euro
|15,8031
|15,8103
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7593
|18,8533
|% -0,08
|
|Frank
|15,3467
|15,4392
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9307
|3,9504
|% 0,06
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-1,68
|
|Altın Gr.
|902
|902
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,27
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:56ESCOM
Yüzde 6.39 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 490 adet işlem
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10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 28 artarak (% 0.91 ) 2, 807
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10:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
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10:55XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 9, 190.00 milyon TL de
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10:55PGSUS
Yüzde 4.07 oranında artışla 135.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 966 adet işlem