***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023707
BIST
10:402.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,79
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.498
10:4014,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:4015,8103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0234
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7983
10:40902,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,85
|Açılış
|: 902,63
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|PRKAB
|34,06
|29.956.713
|% 7,58
|
|DAGI
|4,26
|46.233.952
|% 7,58
|
|EUHOL
|2,83
|2.197.359
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,96
|8.374.055
|% -6,14
|
|GSDDE
|4,27
|8.924.678
|% -3,17
|
|ATLAS
|1,37
|969.263
|% -2,84
|
|THYAO
|40,90
|1.332.039.593
|% 3,28
|
|KRDMD
|15,55
|734.503.469
|% 3,25
|
|TUPRS
|254,30
|547.439.452
|% -1,97
|
|KONTR
|158,30
|510.197.650
|% 1,54
|
|SISE
|18,17
|438.816.178
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,79
|174.270.109
|% 1,09
|
|ODAS
|2,51
|143.532.895
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,55
|734.503.469
|% 3,25
|
|YKBNK
|5,17
|237.168.783
|% 0,78
|
|THYAO
|40,90
|1.332.039.593
|% 3,28
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7856
|14,7892
|% 0,15
|
|Euro
|15,7992
|15,8087
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7693
|18,8634
|% -0,03
|
|Frank
|15,3573
|15,4498
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9316
|3,9513
|% 0,08
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,73
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,12
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53KRDMA
Yüzde 4.33 oranında artışla 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 639 adet işlem
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10:52AYGAZ
Yüzde 4.58 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 303 adet işlem
-
10:51KRDMA
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 935, 309 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 8, 448.00 milyon TL de
-
10:50AYGAZ
Yüzde 4.88 oranında artışla 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 267, 766 adet işlem