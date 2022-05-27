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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

27.05.2022 12:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032907


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BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.733.380 % 10,00  
AKSA 54,15 263.078.548 % 9,57  
HATEK 21,10 37.525.461 % 8,76  
ULUUN 13,80 183.186.638 % 7,14  
SAYAS 35,64 17.682.108 % 6,64  
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15:22 Alış Satış %  
Dolar 16,3945 16,4034 % 0,33  
Euro 17,5815 17,5903 % 0,17  
Sterlin 20,6524 20,7560 % 0,51  
Frank 17,0861 17,1891 % 0,64  
Riyal 4,3574 4,3793 % 0,30  
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15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 6,06  
Altın Gr. 981 981 8,25  
Cumhuriyet 6.505 6.603 44,00  
Tam 6.481 6.644 50,45  
Yarım 3.132 3.214 24,40  
Çeyrek 1.571 1.607 12,20  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 0,35  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,23  
B. Petrol 113 113 -0,73  
Seans Raporu 15:22
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