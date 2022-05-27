***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2022 12:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032907
BIST
15:242.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:2416,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4028
En Düşük
16,3130
15:2417,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:24981,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,48
|Açılış
|: 981,08
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:22
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,15
|263.078.548
|% 9,57
|
|HATEK
|21,10
|37.525.461
|% 8,76
|
|ULUUN
|13,80
|183.186.638
|% 7,14
|
|SAYAS
|35,64
|17.682.108
|% 6,64
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|358.340.375
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,44
|21.992.127
|% -6,27
|
|PRKAB
|33,74
|42.967.015
|% -4,90
|
|THYAO
|44,84
|3.342.147.770
|% 0,85
|
|KARSN
|6,69
|2.012.096.066
|% 4,53
|
|EREGL
|33,06
|1.405.242.424
|% 1,97
|
|KRDMD
|14,65
|1.327.337.784
|% 0,00
|
|SISE
|20,46
|1.154.510.196
|% -2,11
|
|KARSN
|6,69
|2.012.096.066
|% 4,53
|
|AKFGY
|2,74
|358.340.375
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|469.944.484
|% 0,27
|
|HALKB
|5,64
|673.740.881
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,49
|491.707.957
|% -1,32
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3945
|16,4034
|% 0,33
|
|Euro
|17,5815
|17,5903
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6524
|20,7560
|% 0,51
|
|Frank
|17,0861
|17,1891
|% 0,64
|
|Riyal
|4,3574
|4,3793
|% 0,30
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,06
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,25
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.481
|6.644
|50,45
|
|Yarım
|3.132
|3.214
|24,40
|
|Çeyrek
|1.571
|1.607
|12,20
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,73
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:36GLCVY
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 368 adet işlem
-
15:35AKFGY
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 990, 724 adet işlem
-
15:34PRKAB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 999 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 54 kaybederek (% -0.28 ) 2, 725
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, AKFGY