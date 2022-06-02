***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2022 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034186
BIST
12:092.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,17
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:0916,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0780
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4702
En Düşük
16,3796
12:0917,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2080
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7040
En Düşük
17,4621
12:09980,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,42
|Açılış
|: 980,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,03
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YUNSA
|31,24
|25.961.964
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|63.394.997
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.902.334
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.812.876
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.512.072
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,01
|172.521.279
|% -7,33
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|10.172.611
|% -5,36
|
|DAGHL
|25,00
|1.899.485
|% -3,99
|
|THYAO
|49,86
|1.864.069.033
|% 1,22
|
|SASA
|38,08
|746.227.914
|% 0,95
|
|PETKM
|10,35
|633.637.314
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,06
|530.803.117
|% -0,26
|
|HEKTS
|34,16
|522.202.307
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,27
|123.759.636
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,85
|276.994.126
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,79
|411.852.853
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|260.034.226
|% 0,16
|
|TSKB
|2,26
|150.503.754
|% -1,74
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4626
|16,4702
|% 0,48
|
|Euro
|17,6711
|17,7040
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,5799
|20,6831
|% 0,86
|
|Frank
|17,0659
|17,1687
|% 0,68
|
|Riyal
|4,3768
|4,3988
|% 0,44
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|28,00
|
|Tam
|6.489
|6.652
|32,00
|
|Yarım
|3.136
|3.218
|15,47
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,30
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24HLGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901, 008 adet işlem
-
12:23BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 37.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 136 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.24 ) 2, 862
-
12:22XU100
Endeks 2, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 14, 079.00 milyon TL de
-
12:22POLHO
Yüzde 4.10 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 467, 733 adet işlem