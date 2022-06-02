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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.06.2022 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034187


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BIST En Aktif Hisseler12:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 63.580.536 % 10,00  
YUNSA 31,24 26.070.617 % 10,00  
MZHLD 88,60 6.167.446 % 9,99  
EPLAS 19,06 31.919.316 % 9,98  
HEDEF 6,30 17.952.251 % 9,95  
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12:09 Alış Satış %  
Dolar 16,4626 16,4702 % 0,48  
Euro 17,6711 17,7040 % 1,19  
Sterlin 20,5796 20,6828 % 0,86  
Frank 17,0644 17,1672 % 0,68  
Riyal 4,3764 4,3984 % 0,43  
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12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 6,78  
Altın Gr. 981 981 7,59  
Cumhuriyet 6.520 6.619 30,00  
Tam 6.490 6.653 33,11  
Yarım 3.137 3.218 16,01  
Çeyrek 1.573 1.609 8,01  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 0,20  
Gümüş Gr. 11,65 11,68 0,16  
B. Petrol 114 114 -2,60  
Seans Raporu 12:09
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