***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.07.2022 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041043
BIST
13:292.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 26,93
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
13:2916,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0734
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8279
En Düşük
16,7215
13:2917,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1202
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5991
En Düşük
17,4493
13:29976,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 976,36
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KLKIM
|23,76
|69.469.788
|% 9,09
|
|OYAYO
|9,42
|7.226.730
|% 8,90
|
|MNDRS
|3,54
|20.199.431
|% 8,59
|
|BERA
|15,13
|243.102.940
|% 8,15
|
|KMPUR
|36,48
|86.330.621
|% 7,93
|
|CANTE
|40,68
|60.498.492
|% -7,88
|
|MZHLD
|86,80
|14.386.292
|% -6,72
|
|MAKIM
|15,38
|107.554.785
|% -4,94
|
|YONGA
|22,60
|36.562
|% -4,48
|
|BMSCH
|11,20
|70.045.965
|% -3,78
|
|THYAO
|49,28
|1.363.161.892
|% -0,04
|
|KOZAL
|197,10
|1.248.860.915
|% 5,40
|
|SISE
|21,80
|813.509.897
|% 2,16
|
|KOZAA
|28,64
|608.752.479
|% 2,80
|
|EREGL
|26,90
|529.455.398
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,89
|502.599.046
|% 2,85
|
|ODAS
|2,84
|234.615.776
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,43
|238.968.067
|% 0,45
|
|TSKB
|2,05
|88.961.961
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|137.149.014
|% 1,41
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8137
|16,8259
|% 0,43
|
|Euro
|17,5791
|17,5989
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,3301
|20,4320
|% 0,61
|
|Frank
|17,4599
|17,5650
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4670
|4,4894
|% 0,35
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,20
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.621
|5,00
|
|Tam
|6.523
|6.602
|12,00
|
|Yarım
|3.193
|3.228
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,42
|