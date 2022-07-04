***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.07.2022 12:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041048
BIST
12:502.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,24
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
12:5016,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8268
En Düşük
16,7215
12:5017,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1081
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5988
En Düşük
17,4493
12:50976,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 976,66
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler12:48
|OYAYO
|9,42
|6.634.733
|% 8,90
|
|KLKIM
|23,64
|64.519.247
|% 8,54
|
|KMPUR
|36,30
|75.275.556
|% 7,40
|
|MNDRS
|3,50
|17.411.139
|% 7,36
|
|BERA
|15,01
|210.885.485
|% 7,29
|
|CANTE
|40,50
|56.589.307
|% -8,29
|
|MZHLD
|88,15
|12.280.367
|% -5,27
|
|MAKIM
|15,57
|97.913.493
|% -3,77
|
|ULUSE
|211,90
|17.657.556
|% -3,24
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|THYAO
|49,28
|1.263.346.288
|% -0,04
|
|KOZAL
|195,70
|1.179.051.643
|% 4,65
|
|SISE
|21,76
|761.474.797
|% 1,97
|
|KOZAA
|28,56
|571.274.009
|% 2,51
|
|EREGL
|26,98
|472.102.546
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,87
|383.481.519
|% 2,14
|
|ODAS
|2,86
|192.637.543
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,43
|222.151.872
|% 0,45
|
|SKBNK
|1,09
|39.907.223
|% 2,83
|
|SISE
|21,76
|761.474.797
|% 1,97
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8176
|16,8216
|% 0,40
|
|Euro
|17,5645
|17,5771
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3354
|20,4374
|% 0,63
|
|Frank
|17,4599
|17,5650
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4691
|4,4915
|% 0,40
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,69
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,57
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|12,00
|
|Tam
|6.529
|6.610
|20,00
|
|Yarım
|3.196
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,82
|