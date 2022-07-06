***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.07.2022 14:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042130
BIST
16:132.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,14
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1317,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2586
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1317,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1093
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:13978,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,23
|Açılış
|: 978,06
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:11
|POLHO
|4,52
|65.148.600
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|KONYA
|990,60
|38.263.131
|% 9,87
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|KFEIN
|23,20
|37.767.363
|% 9,33
|
|ULUSE
|186,30
|9.886.104
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,09
|22.136.892
|% -9,34
|
|AKGRT
|2,55
|29.525.433
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,58
|3.701.500.401
|% 1,23
|
|EREGL
|26,50
|1.593.732.570
|% 1,61
|
|SISE
|20,94
|1.210.305.178
|% -0,29
|
|TUPRS
|245,60
|962.420.683
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,80
|943.628.532
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,76
|672.373.351
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|207.019.409
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,21
|380.881.149
|% 0,96
|
|THYAO
|47,58
|3.701.500.401
|% 1,23
|
|ODAS
|2,78
|215.221.261
|% 0,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2194
|17,2310
|% 1,52
|
|Euro
|17,5613
|17,5786
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,4583
|20,5609
|% 1,14
|
|Frank
|17,6799
|17,7864
|% 1,33
|
|Riyal
|4,5774
|4,6003
|% 1,58
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-1,02
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,65
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.574
|6.659
|57,00
|
|Yarım
|3.218
|3.256
|28,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,64
|