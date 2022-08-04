***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051804
BIST
14:222.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 43,39
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:2217,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:2218,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:221.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,38
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:22
|KRPLS
|8,26
|58.798.089
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.826.719
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|229.847.553
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.017.321
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|AKSUE
|33,08
|18.566.755
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|75.725.536
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,10
|104.344.218
|% -8,99
|
|THYAO
|55,70
|2.872.086.169
|% 1,27
|
|HEKTS
|38,08
|2.218.914.922
|% 7,21
|
|SISE
|23,72
|1.335.901.930
|% 1,89
|
|KARSN
|7,46
|1.207.992.741
|% 5,52
|
|SASA
|50,70
|880.924.738
|% 1,73
|
|TSKB
|2,93
|702.045.966
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,25
|693.646.742
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,05
|854.773.913
|% 2,64
|
|KARSN
|7,46
|1.207.992.741
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,01
|285.330.294
|% 9,84
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9598
|17,9673
|% 0,22
|
|Euro
|18,3039
|18,3277
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,7167
|21,8256
|% 0,04
|
|Frank
|18,6443
|18,7566
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,40
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.905
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.364
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,17
|
|B. Petrol
|96,90
|96,90
|0,12
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 05 artarak (% 1.77 ) 2, 928
-
14:37XU100
Endeks 2, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 26, 773.00 milyon TL de
-
14:37MRGYO
Yüzde 7.39 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 838, 735 adet işlem
-
14:36BRISA
Yüzde 4.78 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 891, 253 adet işlem
-
14:35MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 833, 844 adet işlem