***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 14:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051805
BIST
14:262.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 43,82
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:2617,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:2618,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:261.029,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.029,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,38
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KRPLS
|8,26
|58.785.369
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.826.719
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.012.063
|% 9,96
|
|CEMTS
|35,34
|229.666.895
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|AKSUE
|33,08
|18.461.693
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|75.690.920
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,26
|103.159.281
|% -8,68
|
|THYAO
|55,65
|2.817.764.685
|% 1,18
|
|HEKTS
|38,32
|2.201.458.030
|% 7,88
|
|SISE
|23,68
|1.307.323.685
|% 1,72
|
|KARSN
|7,45
|1.203.736.570
|% 5,37
|
|SASA
|50,65
|875.374.801
|% 1,63
|
|TSKB
|2,93
|701.246.509
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|692.797.767
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,05
|853.658.126
|% 2,64
|
|KARSN
|7,45
|1.203.736.570
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,01
|285.254.691
|% 9,84
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9691
|% 0,23
|
|Euro
|18,2965
|18,3169
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,7027
|21,8116
|% -0,03
|
|Frank
|18,6457
|18,7580
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7674
|4,7913
|% 0,31
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.905
|6.957
|54,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|26,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|0,51
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38MIPAZ
Yüzde 6.49 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 013, 378 adet işlem
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 05 artarak (% 1.77 ) 2, 928
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14:37XU100
Endeks 2, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 26, 773.00 milyon TL de
-
14:37MRGYO
Yüzde 7.39 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 838, 735 adet işlem
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14:36BRISA
Yüzde 4.78 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 891, 253 adet işlem