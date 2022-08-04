***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051829
BIST
16:482.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 43,19
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:4817,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:4818,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:481.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DARDL
|4,29
|269.988.684
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|532.948.968
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.936.284
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.966.654
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.744.836
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|134.861.613
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.656.994
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|78.790.856
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,55
|4.140.219.539
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,48
|2.458.576.160
|% 8,33
|
|SISE
|23,76
|1.802.604.105
|% 2,06
|
|KARSN
|7,50
|1.397.819.019
|% 6,08
|
|SASA
|50,85
|1.178.808.028
|% 2,03
|
|TSKB
|2,93
|835.835.883
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,25
|810.366.844
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,04
|1.110.585.999
|% 2,44
|
|KARSN
|7,50
|1.397.819.019
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,40
|379.357.055
|% 4,80
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9471
|17,9531
|% 0,15
|
|Euro
|18,3056
|18,3293
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6802
|21,7889
|% -0,13
|
|Frank
|18,6517
|18,7640
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,26
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,63
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.839
|6.943
|51,00
|
|Tam
|6.876
|6.927
|24,00
|
|Yarım
|3.350
|3.387
|12,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.693
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,39
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
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17:00SEKFK
Yüzde 5.74 oranında artışla 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 057, 932 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 36 artarak (% 1.53 ) 2, 406
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, SKBNK, EMNIS, KLMSN, BIZIM, BEYAZ, OBASE, TMSN, CEMTS, DURDO
-
16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO
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16:57
ULKER, CEMTS, TMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında