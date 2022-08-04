***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051830
BIST
16:472.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 43,31
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:4717,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:4718,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:471.027,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.027,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DARDL
|4,29
|269.929.860
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.889.466
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|532.582.875
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.966.654
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.445.435
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|134.203.065
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.639.135
|% -9,95
|
|SRVGY
|96,80
|86.976.023
|% -9,87
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.119.629.623
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,38
|2.393.997.850
|% 8,05
|
|SISE
|23,70
|1.788.506.292
|% 1,80
|
|KARSN
|7,50
|1.388.862.632
|% 6,08
|
|SASA
|50,80
|1.168.753.169
|% 1,93
|
|TSKB
|2,93
|835.155.385
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,23
|802.745.062
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.101.301.056
|% 2,24
|
|ZOREN
|2,39
|374.922.648
|% 4,37
|
|SEGYO
|1,14
|115.541.367
|% -1,72
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|59,00
|
|Tam
|6.871
|6.919
|16,00
|
|Yarım
|3.348
|3.383
|8,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|-1,48
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SEKFK
Yüzde 5.74 oranında artışla 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 057, 932 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 36 artarak (% 1.53 ) 2, 406
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, SKBNK, EMNIS, KLMSN, BIZIM, BEYAZ, OBASE, TMSN, CEMTS, DURDO
-
16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO
-
16:57
ULKER, CEMTS, TMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında