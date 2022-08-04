***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051838
BIST
17:212.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 44,50
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2117,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2118,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0920
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:211.029,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,28
|Açılış
|: 1.029,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DARDL
|4,29
|270.614.664
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|536.922.785
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.162.558
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.092.960
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|287.774.313
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.188.167
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.278.527
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,68
|149.049.492
|% -9,80
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,50
|4.352.065.280
|% 0,91
|
|HEKTS
|38,12
|2.566.669.447
|% 7,32
|
|SISE
|24,00
|2.178.268.882
|% 3,09
|
|KARSN
|7,52
|1.626.287.095
|% 6,36
|
|SASA
|50,70
|1.218.717.430
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|845.772.993
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|868.517.348
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.176.336.939
|% 2,85
|
|KARSN
|7,52
|1.626.287.095
|% 6,36
|
|ZOREN
|2,38
|386.511.081
|% 3,93
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9520
|% 0,14
|
|Euro
|18,3032
|18,3236
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6784
|21,7871
|% -0,14
|
|Frank
|18,6524
|18,7648
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,86
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,32
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.963
|60,00
|
|Yarım
|3.368
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-1,45
|