***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051843
BIST
16:212.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 38,65
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:2117,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:2118,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0617
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:211.026,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.026,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DARDL
|4,29
|269.613.206
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.831.663
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|529.949.359
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.844.475
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.235.586
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.000.350
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,70
|124.229.121
|% -9,76
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,50
|79.997.773
|% -9,22
|
|THYAO
|55,55
|4.005.997.818
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,06
|2.337.633.885
|% 7,15
|
|SISE
|23,76
|1.725.357.667
|% 2,06
|
|KARSN
|7,47
|1.359.413.323
|% 5,66
|
|SASA
|50,80
|1.131.591.713
|% 1,93
|
|TSKB
|2,93
|829.749.297
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|781.200.991
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|1.073.665.671
|% 2,44
|
|KARSN
|7,47
|1.359.413.323
|% 5,66
|
|SKBNK
|2,01
|299.735.389
|% 9,84
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9604
|% 0,19
|
|Euro
|18,2913
|18,3055
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6809
|21,7896
|% -0,13
|
|Frank
|18,6455
|18,7578
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,94
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.390
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|96,34
|96,34
|-0,44
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:32TUKAS
Yüzde 5.10 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 036, 305 adet işlem
-
16:31CEOEM
Yüzde 8.86 oranında artışla 12.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 695 adet işlem
-
16:30MIPAZ
Yüzde 6.78 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 623, 691 adet işlem
-
16:28KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 303, 853 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO