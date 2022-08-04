BIST En Aktif Hisseler16:19
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9499
|17,9604
|% 0,19
|Euro
|18,2913
|18,3055
|% 0,35
|Sterlin
|21,6710
|21,7797
|% -0,17
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% 0,29
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,03
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,04
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|Yarım
|3.355
|3.391
|16,00
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,05
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|-0,71
Seans Raporu 16:19
- 16:32TUKAS Yüzde 5.10 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 036, 305 adet işlem
- 16:31CEOEM Yüzde 8.86 oranında artışla 12.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 695 adet işlem
- 16:30MIPAZ Yüzde 6.78 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 623, 691 adet işlem
- 16:28KRPLS Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 303, 853 adet işlem
- 16:27 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO